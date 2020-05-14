Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко потребовал от главы правительства объяснить, какие меры предприняты для устранения этой несправедливости, которая сложилась в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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По его данным, стоимость газа для Германии составляет 65-68 долларов за тысячу кубометров, в то время как для Белоруссии — 127 долларов. Президент напомнил, что поднимал этот вопрос и на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и хочет понять, что изменилось перед новой встречей в таком же формате.

Лукашенко начал требовать снижения цен на газ от России месяц назад. Он подчеркнул, что отсутствие гибкости Москвы в этом вопросе подрывает устойчивость ЕАЭС и не способствует интеграции.

Также о снижении цен на газ Россию попросила Киргизия. В республике надеются на помощь из-за сложной ситуации в экономике, которая возникла на фоне распространения коронавируса.

В первом квартале текущего года «Газпром», обладающий монополией на поставки российского трубопроводного газа за рубеж, впервые в истории получил убыток. Он составил 306 миллиардов рублей, год назад в тот же период компания зафиксировала прибыль почти в 200 миллиардов рублей.

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