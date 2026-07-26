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02:15, 26 июля 2026Мир

В Германии призвали восстановить отношения с Россией

Депутат Фронмайер: Нормальные отношения с Россией в интересах Германии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в соцсети X призвал восстановить отношения с Россией.

«Нормальные отношения с Россией — это не измена, а интересы Германии», — заявил политик.

Он также подчеркнул, что интересы страны должны быть прежде всего: «Северный поток», энергоснабжение и мирные перспективы не должны обсуждаться без немецкого голоса.

Фронмайер также обвинил немецкие власти в демагогии, отметив, что другие давно планируют на перспективу после конфликта, пока в Берлине «все еще спорят, можно ли вообще говорить».

Ранее депутат заявлял, что Берлин не должен допустить конфликт с Россией. По его словам, задача Германии в первую очередь заключается не в предоставлении бесконечных гарантий безопасности для Украины, а в защите интересов собственных граждан.

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