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02:48, 26 июля 2026 (обновлено: 02:52, 26 июля 2026)Путешествия

При спуске с Эльбруса погибли два альпиниста

СК РФ: Два альпиниста из застрявшей на Эльбрусе группы погибли, четверых ищут
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

При спуске с Эльбруса погибли два альпиниста, еще четверых ищут, сообщило Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Кабардино-Балкарии в Max.

По данному факту следователи организовали проверку. Как указали в пресс-службе, 25 июля 2026 года группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что двум участникам на высоте 5100 метров стало плохо.

«По имеющимся сведениям, они погибли. В настоящее время ведутся поиски четверых альпинистов», — подчеркнуло ведомство.

Ранее стало известно, что группа туристов из шести человек застряла на Эльбрусе и не может спуститься вниз.

19 июля во время восхождения на Эльбрус погиб 11-летний мальчик, его отец получил травмы.

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