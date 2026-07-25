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22:57, 25 июля 2026 (обновлено: 23:02, 25 июля 2026)Путешествия

Группа туристов застряла на Эльбрусе

Группа туристов из шести человек застряла на Эльбрусе и не может спуститься вниз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Группа туристов из шести человек застряла на Эльбрусе и не может спуститься вниз. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В настоящее время зарегистрированная группа альпинистов находится на седловине горы на высоте около 5,1 тысячи метров. Они подали сигнал бедствия в субботу, 25 июля. Альпинисты не могут самостоятельно спуститься с горы. На помощь уже выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Ранее тело погибшего 11-летнего мальчика и его травмированного отца обнаружили на Эльбрусе. Маршрут туристов не был зарегистрирован. Во время похода мальчик подвернул ногу и схватился за спасательный трос, но тот оборвался, и школьник с отцом сорвались вниз.

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