Группа туристов застряла на Эльбрусе

Группа туристов из шести человек застряла на Эльбрусе и не может спуститься вниз

Группа туристов из шести человек застряла на Эльбрусе и не может спуститься вниз. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В настоящее время зарегистрированная группа альпинистов находится на седловине горы на высоте около 5,1 тысячи метров. Они подали сигнал бедствия в субботу, 25 июля. Альпинисты не могут самостоятельно спуститься с горы. На помощь уже выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Ранее тело погибшего 11-летнего мальчика и его травмированного отца обнаружили на Эльбрусе. Маршрут туристов не был зарегистрирован. Во время похода мальчик подвернул ногу и схватился за спасательный трос, но тот оборвался, и школьник с отцом сорвались вниз.