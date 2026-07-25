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23:16, 25 июля 2026 (обновлено: 23:17, 25 июля 2026)Культура

Макаревич вырвал телефон из рук журналистки

Андрей Макаревич вырвал телефон из рук журналистки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) выхватил телефон из рук журналистки, которая собиралась задать ему вопрос. Об этом сообщают «Известия».

Перед выступлением музыканта журналистка подобралась к сцене и почти задала свой вопрос, но Макаревич выхватил смартфон из ее рук, когда увидел, что девушка хотела заснять диалог. Поняв, что камера гаджета переключена в видеорежим, Макаревич выключил его.

После этого музыкант спокойно отправился на сцену, уточняют «Известия».

Ранее Макаревич с семьей попал под ракетный обстрел в Израиле, его дом был поврежден. Семье пришлось 40 минут лежать на обочине, а затем добираться к дому «мелкими перебежками».

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