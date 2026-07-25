В российском регионе из-за падения обломков беспилотника произошел пожар в частном доме

Под Новороссийском обломки беспилотника повредили частный дом, произошло возгорание

В станице Раевской под Новороссийском из-за падения обломков беспилотника произошел пожар в частном доме. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В результате падения фрагментов БПЛА повреждена кровля частного дома и стены, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — отметили в оперштабе российского региона, уточнив, что никто не пострадал.

На место происшествия прибыли оперативные и специальные службы.

Ранее в Минобороны сообщили, что над Россией за день перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотников.

