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23:48, 25 июля 2026 (обновлено: 23:50, 25 июля 2026)Из жизни

Мужчине отрезали нос за интерес к чужой жене

В Индии фермеру отрезали нос и ухо за интерес к чужой жене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: YANGHONG YU / Unsplash

В индийском штате Раджастхан группа мужчин искалечила фермера, который проявил интерес к чужой жене. Об инциденте пишет The Times of India.

Сообщается, что местные жители нашли 45-летнего мужчину в луже крови. У пострадавшего были переломы правой руки и ноги, а также отсечены нос и ухо. По словам отца фермера, к преступлению причастны родственники.

Согласно версии следствия, злоумышленники приехали на ферму из-за давнего семейного конфликта. Во время нападения они избили фермера, а затем изрезали его. Двое подозреваемых были задержаны. Один из них рассказал, что причиной нападения стали «неподобающие намерения» потерпевшего в отношении его жены.

Ранее в индийском штате Махараштра мужчина жестоко расквитался с задолжавшим ему денег фермером. Он вместе с группой людей надругался над его женой.

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