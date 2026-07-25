Мужчине отрезали нос за интерес к чужой жене

В Индии фермеру отрезали нос и ухо за интерес к чужой жене

В индийском штате Раджастхан группа мужчин искалечила фермера, который проявил интерес к чужой жене. Об инциденте пишет The Times of India.

Сообщается, что местные жители нашли 45-летнего мужчину в луже крови. У пострадавшего были переломы правой руки и ноги, а также отсечены нос и ухо. По словам отца фермера, к преступлению причастны родственники.

Согласно версии следствия, злоумышленники приехали на ферму из-за давнего семейного конфликта. Во время нападения они избили фермера, а затем изрезали его. Двое подозреваемых были задержаны. Один из них рассказал, что причиной нападения стали «неподобающие намерения» потерпевшего в отношении его жены.

Ранее в индийском штате Махараштра мужчина жестоко расквитался с задолжавшим ему денег фермером. Он вместе с группой людей надругался над его женой.