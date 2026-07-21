В Индии мужчина надругался над женой фермера, задолжавшего ему денег

В индийском штате Махараштра мужчина жестоко расквитался с задолжавшим ему денег фермером. Он вместе с группой людей надругался над его женой, сообщает The Times of India.

Фермер арендовал трактор у знакомого, однако на протяжении нескольких месяцев не платил за оборудование. В общей сложности он задолжал 100 тысяч рупий (более 81 тысячи рублей).

В какой-то момент владелец трактора потребовал немедленно выплатить долг, но мужчина не сумел найти необходимую сумму. После этого знакомый приехал к нему на ферму, дал супруге фермера перекусить, после чего ее самочувствие ухудшилось. Владелец трактора позвал еще троих знакомых, вместе с которыми он надругался над женщиной.

Жена фермера обратилась в правоохранительные органы, всех мужчин, совершивших преступление, задержали. На данный момент ведется следствие.

Ранее в Индии трехлетний мальчик лишился пениса после неудачного обрезания, которое провел местный парикмахер. Медикам из Университета короля Георга в городе Лакхнау удалось успешно пришить ампутированный орган спустя восемь часов после травмы.