Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 21 ноября 2025Из жизни

Хирурги пришили ребенку пенис

В Индии трехлетнему мальчику пришили гениталии после неудачного обрезания
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Casa nayafana / Shutterstock / Fotodom

В Индии трехлетний мальчик лишился пениса после неудачного обрезания, которое провел местный парикмахер. Случай был описан в научном журнале Indian Journal of Plastic Surgery.

Медикам из Университета короля Георга в городе Лакхнау удалось успешно пришить ампутированный орган спустя восемь часов после травмы, используя специальную технику трансплантации. Несмотря на то, что крошечные артерии восстановить не удалось, хирурги зафиксировали успешное приживление тканей. По словам специалистов, решение пересадить орган как единый комплекс — с восстановлением только одной вены — стало вынужденной, но в итоге успешной мерой. Кровоснабжение постепенно восстановилось за счет окружающих тканей.

Этот случай высветил системную проблему в ряде регионов, где подобные обряды часто выполняются брадобреями, или «хатимами». «Когда обрезание выполняют неподготовленные люди в антисанитарных условиях, риски тяжелых осложнений, от инфекций до ампутации гениталий, резко возрастают», — отмечается в публикации. Врачи напоминают, что даже при отсутствии возможности для сложной микрохирургии шансы спасти орган есть, если быстро доставить ребенка и ампутированную часть тела в специализированную клинику.

Материалы по теме:
В российской клинике годами проводили смертельно опасные аборты. Почему туда шли сотни пациенток?
В российской клинике годами проводили смертельно опасные аборты.Почему туда шли сотни пациенток?
1 февраля 2023
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Ранее сообщалось, что в Индии женщина откусила часть пениса мужу. Это произошло во время похода в театр, где мужчина застал жену с любовником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    Выросшие дети секс-работниц рассказали о своем опыте

    Хирурги пришили ребенку пенис

    Apple заблокировала устройство блогеру из России

    Небензя описал ситуацию на Украине фразой из романа «Двенадцать стульев»

    Черногория введет визовые ограничения для россиян

    В России началась акция «Елка желаний»

    Зеленский предложил заменить главу Минюста

    Синоптик оценил площадь снежного покрова в России

    В США каннибала досрочно освободили из психбольницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости