Хирурги пришили ребенку пенис

В Индии трехлетнему мальчику пришили гениталии после неудачного обрезания

В Индии трехлетний мальчик лишился пениса после неудачного обрезания, которое провел местный парикмахер. Случай был описан в научном журнале Indian Journal of Plastic Surgery.

Медикам из Университета короля Георга в городе Лакхнау удалось успешно пришить ампутированный орган спустя восемь часов после травмы, используя специальную технику трансплантации. Несмотря на то, что крошечные артерии восстановить не удалось, хирурги зафиксировали успешное приживление тканей. По словам специалистов, решение пересадить орган как единый комплекс — с восстановлением только одной вены — стало вынужденной, но в итоге успешной мерой. Кровоснабжение постепенно восстановилось за счет окружающих тканей.

Этот случай высветил системную проблему в ряде регионов, где подобные обряды часто выполняются брадобреями, или «хатимами». «Когда обрезание выполняют неподготовленные люди в антисанитарных условиях, риски тяжелых осложнений, от инфекций до ампутации гениталий, резко возрастают», — отмечается в публикации. Врачи напоминают, что даже при отсутствии возможности для сложной микрохирургии шансы спасти орган есть, если быстро доставить ребенка и ампутированную часть тела в специализированную клинику.

