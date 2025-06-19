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08:00, 19 июня 2025Из жизни

Женщина откусила пенис уличившему ее в измене мужу и сбежала с любовником

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: deviangel / Shutterstock / Fotodom  

В Индии женщина откусила часть пениса мужу, заставшему ее с любовником. Об этом сообщает Asia One.

45-летней Джаянтхи были предъявлены обвинения в покушении на убийство после инцидента в округе Веллуру, штат Тамилнад. По данным полиции, женщина отправилась с мужем в театр, а затем ушла со спектакля, чтобы встретиться с любовником. Когда спустя час она не вернулась, муж начал поиски и вскоре обнаружил жену в объятиях другого мужчины. Когда он уличил ее в измене, между супругами завязалась драка

«Во время схватки дхоти мужчины спала, после чего женщина откусила часть его пениса и сбежала с любовником», — заявил представитель полиции. Пострадавшего срочно доставили в больницу.

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Джаянтхи арестовали через два дня, она призналась в нападении и сейчас находится в центральной женской тюрьме Веллуру. Мужчина остается в больнице, его состояние стабилизировалось.

Ранее сообщалось, что 21-летний студент попал больницу с USB-кабелем в пенисе. Мужчина признался, что вставил провод в уретру для сексуального удовлетворения.

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