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23:40, 25 июля 2026 (обновлено: 23:45, 25 июля 2026)Мир

Фицо заявил о невозможности участия Словакии в «коалиции желающих»

Фицо: Участие в коалиции желающих противоречило бы мирной политике Словакии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Членство в «коалиции желающих» противоречило бы мирной политике Словакии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Об этом он рассказал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Участие в таком объединении противоречило бы сути нашей мирной политики. Мы сотрудничаем с Украиной, но на двусторонней основе», — подчеркнул он.

Политик добавил, что Братислава не оказывает Киеву помощи военного и финансового характера.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что в НАТО мало говорят о мире на Украине.

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