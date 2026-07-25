Фицо заявил о невозможности участия Словакии в «коалиции желающих»

Фицо: Участие в коалиции желающих противоречило бы мирной политике Словакии

Членство в «коалиции желающих» противоречило бы мирной политике Словакии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Об этом он рассказал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Участие в таком объединении противоречило бы сути нашей мирной политики. Мы сотрудничаем с Украиной, но на двусторонней основе», — подчеркнул он.

Политик добавил, что Братислава не оказывает Киеву помощи военного и финансового характера.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что в НАТО мало говорят о мире на Украине.