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16:17, 12 июля 2026Мир

Президент Словакии сделал заявление о мире на Украине

Глава Словакии Пеллегрини заявил о сожалении, что в НАТО мало говорят о мире на Украине
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

В Словакии президент Петер Пеллегрини сожалеет, что в НАТО мало говорят о мире на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, президент Словакии Пеллегрини рассказал, что на саммите НАТО основное внимание было уделено военной помощи Киеву и продолжению войны, нежели урегулированию конфликта.

Обсуждались очередные миллиарды и системы вооружений, при этом никто не проявлял инициативу о решении конфликта дипломатическим путем. По мнению Пеллегрини, исключительно военного решения на Украине не существует.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о смене политической стратегии Украины.

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