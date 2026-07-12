Президент Словакии сделал заявление о мире на Украине

Глава Словакии Пеллегрини заявил о сожалении, что в НАТО мало говорят о мире на Украине

В Словакии президент Петер Пеллегрини сожалеет, что в НАТО мало говорят о мире на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, президент Словакии Пеллегрини рассказал, что на саммите НАТО основное внимание было уделено военной помощи Киеву и продолжению войны, нежели урегулированию конфликта.

Обсуждались очередные миллиарды и системы вооружений, при этом никто не проявлял инициативу о решении конфликта дипломатическим путем. По мнению Пеллегрини, исключительно военного решения на Украине не существует.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о смене политической стратегии Украины.