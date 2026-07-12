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14:29, 12 июля 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о смене политической стратегии Украины

Зеленский: Украина меняет свою политическую стратегию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Metin Aktas / Reuters

Украина намерена менять свою политическую стратегию. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале.

Украинский лидер высказался о будущем политического курса страны вместе с объявлением об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. По его словам, теперь за каждым значимым направлением внешней политики будет закреплен конкретный чиновник.

«За каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом, который способен реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и что ожидает украинский народ», — указал Зеленский.

Среди подобных направлений президент страны назвал сотрудничество с США, Европейским союзом, ближайшими соседями Украины, а также взаимодействие со странами Ближнего Востока, Китаем и ключевыми международными организациями.

Ранее Зеленский рассказал о количестве стран, желающих видеть Украину в составе НАТО. По его словам, их число увеличилось.

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