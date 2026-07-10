Зеленский сделал неожиданное заявление о странах НАТО и Украине

Зеленский: Увеличилось количество стран, которые хотят видеть Украину в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление о странах Североатлантического альянса (НАТО) и Украине. Его слова передает Telegram-канал «Новини.LIVE».

Зеленский заявил, что количество стран, которые хотят видеть Украину в составе НАТО, увеличилось, потому что украинский военно-промышленный комплекс и армия сейчас находятся на уровне альянса.

«Нашу армию все уважают, страну все уважают, наши технологические компании все уважают. И хотели бы укрепиться благодаря Украине», — добавил Зеленский.

Украинский президент также подчеркнул, что члены альянса признают, что только выиграют от вступления Киева.

Ранее же Польша и Украина не смогли решить разногласия на саммите НАТО.