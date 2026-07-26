На Запорожье призвали наказать всех участников атаки ВСУ на Кирилловку

В Запорожской области призвали наказать всех участников атаки ВСУ на Кирилловку

Все, кто участвовал в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кирилловке, должны понести наказание, заявил министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Киев в очередной раз дал понять, что это террористический режим. По мнению политика, переговоров с ним вести нельзя.

«Как говорил наш верховный главнокомандующий, напомню, что террористов надо мочить в сортире. Надеюсь, что так произойдет с каждым, кто участвовал в этой атаке по турбазам Кирилловки», — подчеркнул он.

Логунов призвал мирных жителей региона помогать фронту.

ВСУ атаковали турбазы в Кирилловке в ночь на 25 июля. Уточнялось, что украинская армия использовала большое количество беспилотников.