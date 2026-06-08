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Культура
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14:05, 8 июня 2026Культура

Макаревич с семьей попал под ракетный обстрел в Израиле

Жена музыканта Андрея Макаревича сообщила, что их дом в Израиле попал под обстрел
Ольга Коровина

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Уехавший из России лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) вместе с семьей попал под обстрел в Израиле, его дом поврежден. Об этом рассказала супруга музыканта Эйнат Кляйн в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Жена артиста заявила, что обстрел застал их недалеко от Хайфы по пути от друзей. По ее словам, семье пришлось 40 минут лежать на обочине, а затем добираться к дому «мелкими перебежками». Кляйн подчеркнула, что все же считает день отличным, поскольку обошлось без жертв.

«Во всем следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели — кайф!» — написала супруга Макаревича.

Ранее сообщалось, что Макаревич вынужден отменять выступления на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По данным Shot, из-за регулярных обстрелов рокеру пришлось отказаться от поездок и участия в светских мероприятиях, а также перенести концерт на Кипре.

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