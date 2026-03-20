09:51, 20 марта 2026

Макаревичу пришлось прятаться под лестницей из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ольга Коровина

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Уехавший из России лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) вынужден отменять выступления на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, артист не успел покинуть Израиль и находится между Тель-Авивом и Хайфой. Из-за регулярных обстрелов рокеру пришлось отказаться от поездок и участия в светских мероприятиях, а также перенести концерт на Кипре, который должен был состояться 3 марта.

«Почти все время он с семьей прячется в бомбоубежище, а если не успевает до него добежать — под лестницей в собственном доме», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Макаревич фигурирует в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за организацию секс-трафика, торговлю людьми и создание сети педофилов. Музыкант упоминается в обзоре прессы, полученном Эпштейном в мае 2012 года, в связи с участием в акциях протеста в начале 2010-х годов.

