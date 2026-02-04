Реклама

16:40, 4 февраля 2026Культура

Андрей Макаревич оказался в файлах по делу Эпштейна

РИА Новости: Макаревич фигурирует в материалах по делу Эпштейна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Покинувший Россию лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) фигурирует в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за организацию секс-трафика, торговлю людьми и создание сети педофилов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, обнародованные минюстом США.

Музыкант упоминается в обзоре прессы, полученном Эпштейном в мае 2012 года, в связи с участием музыканта в акциях протеста в начале 2010-х годов. Также в обзоре фигурирует Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

В полученной Эпштейном прессе говорится, что Макаревич возглавлял одно из шествий от Пушкинской площади до Чистых прудов.

Ранее стало известно, что один из участников культовой российской музыкальной группы «Иванушки International» упоминался в файлах финансиста Джеффри Эпштейна.

