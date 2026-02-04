Реклама

15:04, 4 февраля 2026

«Иванушки International» упоминались в файлах Эпштейна

РИА Новости: Группа «Иванушки International» упоминалась в переписке Эпштейна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Darya Orlova / Russian Look / Globallookpress.com

Один из участников культовой российской музыкальной группы «Иванушки International» упоминался в нашумевших файлах финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за организацию секс-трафика, торговлю людьми и создание сети педофилов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обнародованную переписку.

Речь идет об адресованном Эпштейну письме, в котором неизвестная женщина просила финансиста помочь ей попасть на показы Парижской недели моды. Она объяснила свою просьбу, рассказав личную историю из детства. Автор письма сообщила, что в 1995 году она присутствовала на показе на Украине, где «милый модельный парень» в шутку сказал ей, что «женится на ней, когда она вырастет».

«Сейчас этот человек стал известным поп-певцом в российской группе "Иванушки International"», — отметила она.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева также оказалась в нашумевших файлах Джеффри Эпштейна.

