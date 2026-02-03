Пугачева оказалась в файлах Эпштейна

Певица Алла Пугачева упоминалась в скандальных файлах Джеффри Эпштейна

Уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО) Алла Пугачева оказалась в нашумевших файлах финансиста Джеффри Эпштейна, который при жизни был обвинен в организации секс-трафика, торговле людьми и создании сети педофилов. Переписку, в которой фигурирует Примадонна, обнаружила редакция «Ленты.ру».

Фигурирующее в файлах письмо с упоминанием Пугачевой озаглавлено «Миссия выполнена для некоторых» и отправлено 13 января 2014 года с почты Бориса Николича — врача, инвестора и бывшего советника Билла Гейтса. В самом письме — перепечатка статьи The Times, в которой редакция разбирает самых влиятельных людей мира.

«Половина из десяти самых почитаемых людей в России — женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву. Это самый высокий показатель среди всех стран, участвовавших в опросе», — гласит текст публикации.

В материале также делается акцент на том, что «женский» показатель в России оказался выше, чем у других стран, приведенных в рейтинге.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что певицу Аллу Пугачеву нужно объявить врагом народа за ее последние высказывания. Такое мнение он выразил на фоне нашумевшего интервью певицы.