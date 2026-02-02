Продюсер призвал объявить Пугачеву врагом народа

Продюсер Дзюник призвал объявить Пугачеву врагом народа

Продюсер Леонид Дзюник считает, что певицу Аллу Пугачеву нужно объявить врагом народа за ее последние высказывания. Об этом он сообщил «Царьграду».

По его словам, такой статус Примадонна заслуживает в связи с заявлением о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве. Пугачева в одном из интервью назвала его приличным и порядочным человеком.

«Ей обязаны были присвоить статус врага народа. То есть за оправдание, за поддержку терроризма. Вот она заслужила именно такого звания. При всем моем уважении к ее таланту, в период 70-80-90-х годов, понимаете?» — сказал Дзюник. Он также добавил, что если бы певица вернулась в Россию и сказала, что ошибалась, он все равно не пожал бы ей руку.

Джохар Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ. После нескольких покушений на него очередная операция в 1996 году прошла успешно.