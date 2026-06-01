В России высказались о вступлении Казахстана в Союзное государство

Депутат Водолацкий: Присоединение Казахстана к Союзному государству возможно в будущем

Присоединение Казахстана к Союзному государству возможно в обозримом будущем, когда Казахстан и Россия перейдут на новый виток отношений, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«В обозримом будущем, когда мы перейдем на новый виток отношений, все возможно. Все зависит от политической воли, руководителей государств и от народа в первую очередь, который проживает в Казахстане и в России. Нужно те механизмы, которые у нас сегодня есть, отработать до автоматизма, чтобы у нас не было никаких недоразумений, связанных с различными внутренними устройствами государств. Мы в процессе развития, мы постоянно совершенствуем наши отношения, и до Союзного государства нам нужно пройти еще определенные этапы», — сказал Водолацкий.

Депутат подчеркнул, что Союзное государство России и Белоруссии существует уже многие годы.

«Это та система, которая выработана между Россией и Белоруссией и показывает интеграцию законодательства различных соглашений, документов между двумя странами, которые позволяют любому человеку, где бы он ни находился — в Минске или в Москве — чувствовать себя комфортно. Что касается Казахстана, то и Казахстан, и другие страны, которые входят сегодня в СНГ, Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС), ОДКБ – это прототипы той формы, которая выработана в Белоруссии», — отметил Водолацкий.

По словам депутата, каждое государство определяет для себя те границы отношений, которые позволяют интегрироваться в различных направлениях жизни, будь то экономика, социальная политика или национальная безопасность.

Все то, что сегодня происходит между Россией и Казахстаном, устраивает две стороны. Переход в новый формат зависит от многих направлений, которые, в принципе, сегодня и не рассматриваются, потому что для этого необходимо отработать все те механизмы, которые сегодня у нас приведены в действие Виктор Водолацкий первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Та форма, взаимодействия между двумя государствами, которая существует сейчас, устраивает обе стороны. Чтобы продвигаться по пути Союзного государства России и Белоруссии, нужны совсем другие методы и подходы, которые сегодня, может быть, неактуальны для России и Казахстана, добавил парламентарий.

Ранее политолог, директор по региональным программам Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов рассказал, что общая и самая протяженная в мире граница между Россией и Казахстаном является фактором как общей взаимозависимости, так и общей уязвимости.