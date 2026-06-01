Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:40, 1 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о вступлении Казахстана в Союзное государство

Депутат Водолацкий: Присоединение Казахстана к Союзному государству возможно в будущем
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Присоединение Казахстана к Союзному государству возможно в обозримом будущем, когда Казахстан и Россия перейдут на новый виток отношений, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«В обозримом будущем, когда мы перейдем на новый виток отношений, все возможно. Все зависит от политической воли, руководителей государств и от народа в первую очередь, который проживает в Казахстане и в России. Нужно те механизмы, которые у нас сегодня есть, отработать до автоматизма, чтобы у нас не было никаких недоразумений, связанных с различными внутренними устройствами государств. Мы в процессе развития, мы постоянно совершенствуем наши отношения, и до Союзного государства нам нужно пройти еще определенные этапы», — сказал Водолацкий.

Депутат подчеркнул, что Союзное государство России и Белоруссии существует уже многие годы.

Материалы по теме:
Россия построит Казахстану АЭС за 14 миллиардов долларов. Что известно о проекте и как он связан с заброшенной мегастройкой СССР?
Россия построит Казахстану АЭС за 14 миллиардов долларов.Что известно о проекте и как он связан с заброшенной мегастройкой СССР?
16 июля 2025
«Мир стал непредсказуемым» Чем завершился визит Владимира Путина в Астану и как меняется роль Казахстана в мире?
«Мир стал непредсказуемым»Чем завершился визит Владимира Путина в Астану и как меняется роль Казахстана в мире?
Сегодня

«Это та система, которая выработана между Россией и Белоруссией и показывает интеграцию законодательства различных соглашений, документов между двумя странами, которые позволяют любому человеку, где бы он ни находился — в Минске или в Москве — чувствовать себя комфортно. Что касается Казахстана, то и Казахстан, и другие страны, которые входят сегодня в СНГ, Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС), ОДКБ – это прототипы той формы, которая выработана в Белоруссии», — отметил Водолацкий.

По словам депутата, каждое государство определяет для себя те границы отношений, которые позволяют интегрироваться в различных направлениях жизни, будь то экономика, социальная политика или национальная безопасность.

Все то, что сегодня происходит между Россией и Казахстаном, устраивает две стороны. Переход в новый формат зависит от многих направлений, которые, в принципе, сегодня и не рассматриваются, потому что для этого необходимо отработать все те механизмы, которые сегодня у нас приведены в действие

Виктор Водолацкийпервый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Та форма, взаимодействия между двумя государствами, которая существует сейчас, устраивает обе стороны. Чтобы продвигаться по пути Союзного государства России и Белоруссии, нужны совсем другие методы и подходы, которые сегодня, может быть, неактуальны для России и Казахстана, добавил парламентарий.

Ранее политолог, директор по региональным программам Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов рассказал, что общая и самая протяженная в мире граница между Россией и Казахстаном является фактором как общей взаимозависимости, так и общей уязвимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве высказались о предоставлении Прибалтикой пространства для ударов по России

    В МИД сделали заявлении о нахождении российских военных в Сирии

    GAC объявил старт продаж нового большого кроссовера для россиян

    Названы повышающие риск ранней смерти продукты

    Подсчитана минимальная зарплата для семейной ипотеки в Москве

    Появились подробности о перепутавшем подростка с животным российском охотнике

    Депутат Рады назвал условие почти полного исчезновения украинцев

    «Дружба» с топ-менеджером обернулась для бывшего российского губернатора судом

    Медведев высказался о Пашиняне и вспомнил о Троцком

    В ЕС отнеслись несерьезно к одному требованию Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok