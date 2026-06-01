Переход импортеров на систему СПОТ связали с неизбежными техническими ошибками

Эксперт Кулябина: При переходе на СПОТ на первом этапе будут возникать технические ошибки

При переходе на новую систему СПОТ импортерам из стран ЕАЭС нужно быть готовыми к возникновению технических ошибок на начальном этапе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредила генеральный директор международной логистической компании «Холдинг-Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.

С 1 июня для импортеров из стран Евразийского экономического союза (Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении) начнут действовать новые правила, предполагающие уплату НДС и акциза с поставки еще до ввоза товаров в Россию, напомнила собеседница. Данные изменения введены для борьбы с теневым импортом и обеспечения полноты уплаты НДС.

К возможным ошибкам эксперт отнесла сбои в синхронизации данных по кодам ТН ВЭД или в GPS. Результатом могут стать задержки рейсов или штрафы, при этом сутки вынужденного простоя одной фуры обойдутся бизнесу в 200–500 долларов, указала она. Также нужно быть готовым к тому, что из-за ошибок в данных фуры могут развернуть на границе.

Ситуацию, по словам руководителя «Холдинг-Финанс Брокер», осложняет и то, что поставщики из третьих стран (включая Китай и Турцию) пока не интегрированы в СПОТ, и часть информации придется обрабатывать вручную.

Перевозчикам теперь нужно будет получать от заявителя или поставщика ссылку с названием товара, изображением, ценой, кнопкой и кратким описанием. В противном случае им придется покинуть территорию РФ в течение трех часов.

В целом же эффект от СПОТ должен быть позитивным, считает Кулябина. Он фактически закрывает большую часть серых схем поставок через Казахстан, Киргизию, Беларусь и Армению. Это означает, что у «белых» перевозчиков будет больше возможностей, в том числе из-за снижения нагрузки на транспортные узлы. Когда все первичные проблемы будут устранены, время оформления грузов на границе может сократиться на 30-40 процентов, с меньшим количеством ошибок, заключила она.

