Импортеров из стран ЕАЭС предупредили об увеличении расходов при переходе на СПОТ

Эксперт Кулябина: Расходы перевозчиков при переходе на СПОТ могут вырасти на 15-25 %

Переход импортеров на новую систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ) на начальном этапе может стать серьезным вызовом для бизнеса. Об этом «Ленте.ру» рассказала генеральный директор международной логистической компании «Холдинг-Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.

С 1 июня импортеры из стран ЕАЭС (Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении) начнут платить НДС и акциз с поставки еще до ввоза товаров в Россию, напомнила собеседница. Новые правила должны помочь в борьбе с теневым импортом и обеспечить полноту уплаты НДС.

Импортерам из перечисленных стран предстоит еще до ввоза товаров в Россию сообщать, что именно они собираются везти, оформлять все документы и оплачивать косвенные налоги, объяснила Кулябина. Сделать это можно будет через специальный «Сервис заявителя» на сайте ФНС, который интегрирован с личным кабинетом.

«Самыми сложными будут первые 6-9 месяцев после запуска, — предупредила глава «Холдинг-Финанс Брокер». — В этот период операционные расходы перевозчиков могут вырасти на 15-25 процентов из-за задержек, сбоев интеграции и дополнительных проверок».

Еще одним вызовом для поставщиков Кулябина назвала финансовую нагрузку. Импортерам необходимо будет заранее резервировать НДС, что потребует дополнительных 15-20 процентов от оборотных средств, объяснила она. При этом планировать расходы им придется с учетом предоплаты НДС и акцизов, как минимум на срок между уплатой аванса и подачей декларации.

Новый регламент устанавливает жесткие временные рамки для подачи документов, добавила собеседница. Поэтому стандартные импортеры обязаны зарегистрировать груз за 2 календарных дня до въезда, тогда как для компаний со льготами этот срок сокращен до 4 часов.

Ранее стало известно, что импортерам предоставят отсрочку по оплате обеспечительного платежа по СПОТ до 1 июля. Изначально предполагалось, что новые правила начнут действовать с 1 июня, но в конце мая представители аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что поставщикам решили дать еще месяц на адаптацию к новым условиям.