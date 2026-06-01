В России вывели коров нового поколения

В России ученые успешно провели эксперимент по выведению нового вида коров

Российские ученые вывели первых телят нового поколения, которое может помочь животноводству адаптироваться к изменениям климата. Об этом сообщили в Минобрнауки, передает РИА Новости.

Специалисты Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Эрнста вывели первых пять телят, появившихся в результате скрещивания зебувидных коров с голштинской и симментальской породами. В будущем они могут стать основой для создания нового типа крупного рогатого скота, устойчивого к жаре и ряду заболеваний.

Отмечается, что сейчас телята чувствуют себя хорошо и развиваются в соответствии с возрастом. Ученым еще предстоит провести дополнительные исследования и оценить их хозяйственные качества.

В Минобрнауки напомнили, что подобные эксперименты проводились еще в советское время. Тогда исследователи получили животных, которые отличались высокой жирностью молока и хорошей устойчивостью к условиям содержания. Некоторые потомки этих животных сохранились до наших дней и стали генетической основой для новой работы.

Директор центра, академик РАН Наталия Зиновьева отметила, что проект сочетает успешный опыт прошлых лет с современными технологиями геномики и селекции.

По словам ученых, новая линия животных может оказаться особенно востребованной в условиях меняющегося климата и поможет сделать животноводство более устойчивым в будущем.

