15:15, 30 мая 2026

Импортерам дадут отсрочку оплаты обеспечительного платежа по СПОТ

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Правительство России установило переходный период для оплаты обеспечительного платежа по системе подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Отсрочка составит один месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

С начала этого лета импортеры, занимающиеся поставками товаров в Россию, смогут делать это при наличии специального QR-кода, напомнили в аппарате правительства. За два дня до пересечения границы импортер должен создать электронный документ и указать все детали предстоящей поставки, после чего внести обеспечительный платеж. Изначально предполагалось, что новые правила начнут действовать уже с 1 июня, но, согласно последним данным, теперь их сдвинули на 1 июля.

Решение о необходимости введения временного лага было принято после встречи вице-премьера с бизнесом и представителями профильных ведомств, отмечено в сообщении. Для товаров, которые ввозятся через российско-белорусский участок границы, отсрочка по платежу будет более длинной и продлится до 31 октября 2026-го.

Новые правила помогут вывести из «серой зоны» товары, которые попадают в Россию по цепочке безналогового ввоза, указал Григоренко. Данный подход должен помочь обеспечить создание равных и конкурентных условий для внутренних производителей.

Ранее сообщалось, что глава ФТС Валерий Пикалев взял на контроль задачу по внедрению СПОТ в России. За несколько дней до начала запуска новой системы он проинспектировал готовность мобильных групп Псковской таможни в стационарных контрольных пунктах (СКП) Долосцы и Байдаково. В данный момент проверка мобильных групп на предмет их готовности производится в каждом автомобильном пункте на границе с РФ.

