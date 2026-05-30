Импортерам дадут отсрочку оплаты обеспечительного платежа по СПОТ

Правительство России установило переходный период для оплаты обеспечительного платежа по системе подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Отсрочка составит один месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
С начала этого лета импортеры, занимающиеся поставками товаров в Россию, смогут делать это при наличии специального QR-кода, напомнили в аппарате правительства. За два дня до пересечения границы импортер должен создать электронный документ и указать все детали предстоящей поставки, после чего внести обеспечительный платеж. Изначально предполагалось, что новые правила начнут действовать уже с 1 июня, но, согласно последним данным, теперь их сдвинули на 1 июля.
Решение о необходимости введения временного лага было принято после встречи вице-премьера с бизнесом и представителями профильных ведомств, отмечено в сообщении. Для товаров, которые ввозятся через российско-белорусский участок границы, отсрочка по платежу будет более длинной и продлится до 31 октября 2026-го.
Новые правила помогут вывести из «серой зоны» товары, которые попадают в Россию по цепочке безналогового ввоза, указал Григоренко. Данный подход должен помочь обеспечить создание равных и конкурентных условий для внутренних производителей.
Ранее сообщалось, что глава ФТС Валерий Пикалев взял на контроль задачу по внедрению СПОТ в России. За несколько дней до начала запуска новой системы он проинспектировал готовность мобильных групп Псковской таможни в стационарных контрольных пунктах (СКП) Долосцы и Байдаково. В данный момент проверка мобильных групп на предмет их готовности производится в каждом автомобильном пункте на границе с РФ.