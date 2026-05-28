Глава ФТС взял на контроль задачу по внедрению СПОТ в России

Задача по внедрению системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) в России взята под контроль руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым, сообщили в ФТС.

В преддверии запуска СПОТ в промышленную эксплуатацию глава Службы проверил готовность мобильных групп Псковской таможни в стационарных контрольных пунктах (СКП) Долосцы и Байдаково. Всего в регионе деятельности таможни 6 СКП на границе с Республикой Беларусь протяженностью 379 километров.

Помимо обеспечения прозрачности торговли со странами ЕАЭС, СПОТ является удобным и простым способом облегчить работу добросовестного бизнеса, избежать дополнительных проверок и простоев на границе.

В ФТС России вопросы внедрения системы находятся в приоритете. В настоящее время проверка готовности мобильных групп осуществляется в каждом автомобильном пункте пропуска на границе России с государствами-участниками ЕАЭС.

Многие вопросы, возникшие у импортеров, были решены еще при тестовой эксплуатации. Так, возможные сбои в работе интернета не повлияют на эффективность мероприятий — работа системы настроена таким образом, что таможенники смогут выполнять свои функции даже в офлайн-режиме. Необходимые для этого обновления проводятся несколько раз в день.