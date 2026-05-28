Почти 250 килограммов наркотиков изъяли у действовавшего в России наркосиндиката

Суд Рязани вынес приговор 17 членам ОПГ, у которых изъяли 248 кг наркотиков

Московский районный суд Рязани вынес приговор 17 участникам организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся сбытом наркотиков в нескольких регионах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Подсудимые признаны виновными в совершении более 80 особо тяжких преступлений. При задержании у них изъяли более 248 килограммов различных наркотических средств. Им назначено наказание от 8 до 13 лет лишения свободы.

Суд установил, что наркосиндикат действовал на территории Рязанской, Брянской и Липецкой областей в период с декабря 2022-го по март 2023 года.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области осудят молодого человека, оборудовавшего передвижную нарколабораторию.