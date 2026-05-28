18:58, 28 мая 2026Спорт

Россиянка Калинская впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос».
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече второго круга, которая прошла в четверг, 28 мая, россиянка победила соотечественницу и 117-ю ракетку мира Алину Корнееву. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу 24-го номера рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсмены провели на корте 1 час и 35 минут.

В следующем круге «Ролан Гаррос» Калинская встретится с победительницей матча Камила Осорио (Колумбия) — Юлия Путинцева (Казахстан). На момент публикации новости во встрече идет решающий третий сет.

Ранее первая ракетка мира Янник Синнер сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. Итальянец проиграл во втором круге аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло.

