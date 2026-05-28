Первая ракетка мира Синнер вылетел во втором круге «Ролан Гаррос» от 56-го номера рейтинга

Первая ракетка мира Янник Синнер сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос»-2026, проиграв во втором круге аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Встреча прошла в четверг, 28 мая, и продлилась пять сетов. Итальянец взял стартовые две партии со счетом 6:3, 6:2, а затем проиграл три сета подряд – 5:7, 1:6, 1:6. Спортсмены провели на корте 3 часа и 46 минут.

В третьем сете случилась пауза. Синнер вызывал на корт физиотерапевта, так как его беспокоили судороги, тошнота и плохое самочувствие.

Серундоло является 56-й ракеткой мира. В третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2026 он сыграет с победителем встречи между испанцем Мартином Ландалусом и чехом Витом Копривой.