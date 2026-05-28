Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:47, 28 мая 2026Спорт

Канада и Финляндия стали первыми полуфиналистами ЧМ-2026 по хоккею

Канада и Финляндия стали первыми полуфиналистами ЧМ-2026 по хоккею в Швейцарии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eurasia Sport Images / Kontributor / Getty images

Сборные Канады и Финляндии стали первыми полуфиналистами чемпионата мира 2026 года по хоккею, проходящего в Швейцарии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встречи проходили параллельно в четверг, 28 мая. Канадцы со счетом 4:0 победили США, в составе победителей отличились Маклин Селебрини, Дилан Холлоуэй, Коннор Браун и Сидни Кросби.

Финляндия в своем матче взяла верх над Чехией (4:1). На голы Сакари Маннинена, Антона Лунделля, Консты Хелениуса и Ленни Хямеэнахо чехи ответили шайбой Филипа Гронека.

Два остальных полуфиналиста чемпионата мира определятся в матчах Норвегии с Латвией и Швейцарии — со Швецией. По итогам этих встреч будут сформированы пары в 1/2 финала турнира.

Чемпионат мира в Швейцарии завершится 31 мая. Сборная России пропускает турнир, так как с 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна реакция США на срочное письмо Зеленского Трампу

    Потолок квартиры обрушился на головы россиян

    «ВКонтакте» обновилась

    Матерацци извинился за поездку на финал Кубка России в Москву

    Уехавшая из России 59-летняя Лазарева нашла себе секс-терапевта

    Россиянам пообещали облегчение ипотечного бремени

    В центре российского города появился бюст Героя России и ДНР

    Зеленский намекнул на «палки в колеса» Украины от Запада

    Бьянка Цензори в кожаном микротопе попала в объективы папарацци

    Температура в Подмосковье опустится до минусовых отметок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok