Канада и Финляндия стали первыми полуфиналистами ЧМ-2026 по хоккею в Швейцарии

Сборные Канады и Финляндии стали первыми полуфиналистами чемпионата мира 2026 года по хоккею, проходящего в Швейцарии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встречи проходили параллельно в четверг, 28 мая. Канадцы со счетом 4:0 победили США, в составе победителей отличились Маклин Селебрини, Дилан Холлоуэй, Коннор Браун и Сидни Кросби.

Финляндия в своем матче взяла верх над Чехией (4:1). На голы Сакари Маннинена, Антона Лунделля, Консты Хелениуса и Ленни Хямеэнахо чехи ответили шайбой Филипа Гронека.

Два остальных полуфиналиста чемпионата мира определятся в матчах Норвегии с Латвией и Швейцарии — со Швецией. По итогам этих встреч будут сформированы пары в 1/2 финала турнира.

Чемпионат мира в Швейцарии завершится 31 мая. Сборная России пропускает турнир, так как с 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).