Галкин отреагировал на клип SHAMAN с «поющими иноагентами»

Юморист Галкин пошутил, что расстроился из-за своей старой фотографии в клипе SHAMAN

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отреагировал на клип певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) с «поющими иноагентами», сгенерированный с помощью искусственного интеллекта. Ответ на видео юморист опубликовал в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я расстроен, что он взял мою старую фотку, в нынешнем прайме я подпевал бы эффектнее», — написал юморист в комментариях к посту телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией), посвященному клипу.

Галкин также в шутку назвал поющие фотографии иноагентов доской почета.

SHAMAN опубликовал клип с «поющими иноагентами» на свою новую песню «Россия-мама» в четверг, 28 мая. По сюжету, артист становится детективом, который борется с преступниками — знаменитостями, признанными Минюстом России иностранными агентами. Их фотографии артист выкладывает на столе, а затем вешает на стену. В финале клипа люди с фотографий начинают петь припев композиции, в то время как SHAMAN дирижирует их хором. Среди «поющих иноагентов», помимо Галкина, оказались журналисты Юрий Дудь ((внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Алексей Венедиктов ((внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), а также историк Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).