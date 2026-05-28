Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:25, 28 мая 2026Интернет и СМИ

Новые алгоритмы для авторов появились во «ВКонтакте»

VK обновила алгоритмы для авторов «ВКонтакте»
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рекомендации «ВКонтакте» сразу показывают контент широкой аудитории и помогают расти оригинальным авторам вне зависимости от числа подписчиков. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Отмечается, что благодаря изменениям продукта и новым ML-моделям AI VK просмотры постов оригинальных авторов в соцсети увеличились почти в пять раз, а количество новых подписчиков выросло на 22 процента.

«Помимо тематики контента и профиля автора, алгоритмы в реальном времени анализируют содержание и смысл публикаций, вероятность подписки и реакции пользователей. Рекомендации подключаются с первых публикаций, помогают привлечь аудиторию и ускоряют рост автора. Например, количество реакций на контент начинающих авторов выросло на 42 %, а число подписчиков — на 54 %», — говорится в сообщении пресс-службы.

В VK заверили, что обновление затронуло и логику формирования ленты. Так, в рекомендациях стало больше контента от оригинальных авторов. ML-модели от инженеров AI VK уже внедрены во «ВКонтакте» и вскоре появятся в других продуктах VK.

По словам руководителя направления «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Веры Советкиной, аудитория активнее вовлечена именно в оригинальный контент: пользователи в полтора раза чаще комментируют такой контент и ставят на него реакции.

«Мы продолжаем развивать рекомендации в эту сторону: регулярно совершенствуем алгоритмы, чтобы качественный контент быстрее находил релевантную аудиторию и собирал больше просмотров», — заключила она.

Ранее юные блогеры подписали Хартию созидательного блогинга в Национальном центре «Россия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу раскрыл детали о возможном ударе по Киеву

    За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

    Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

    Россиянам назвали главных аутсайдеров продаж на автомобильном рынке страны

    У Неймара диагностировали травму в преддверии ЧМ-2026

    Россиянка наелась волос во время беременности и едва не погибла

    В Москве представили «Гуся» для перехвата дронов

    Зеленский раскрыл подробности нового пакета военной помощи

    Россиянин годами держал рабов на металлобазе

    Звезда «Отчаянных домохозяек» отказалась смотреть культовый сериал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok