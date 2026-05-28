Вернувшемуся из армии Калюжному предрекли рост числа проектов

Кинокритик Голубчиков: Актер Глеб Калюжный не останется без работы после армии

Кинокритик Александр Голубчиков заявил о возросшем интересе к вернувшемуся из армии актеру Глебу Калюжному. Его слова приводит «Газета.Ru».

Критик подчеркнул, что у артиста есть своя фанбаза, которой с удовольствием воспользуются продюсеры. Он выразил уверенность в том, что Калюжный не останется без работы, несмотря на долгую паузу, и уже скоро анонсирует новые проекты со своим участием.

«Это вполне могут быть патриотические фильмы, почему бы и нет. Он в этих ролях очень неплохо, гармонично смотрится», — заключил Голубчиков.

Калюжный, который год назад был призван на срочную службу в армию России, демобилизовался 26 мая. Артиста встретили родные и коллеги, включая актера Николая Добрынина из «Сватов». Звезда сериала «Вампиры средней полосы» проходил службу в Семеновском полку, который считается элитным подразделением Российской армии.