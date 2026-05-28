Малышева перечислила семь правил посещения общественного туалета

Врач Малышева призвала заходить в первые от входа кабинки в общественном туалете

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус перечислили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале семь правил, которые нужно соблюдать во время посещения общественного туалета. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Во-первых, Малышева посоветовала перед посещением кабинки продезинфицировать руки с помощью санитайзера. Это необходимо сделать для того, чтобы прикасаться к туалетной бумаге чистыми руками.

При выборе кабинок врачи посоветовала заходить в самую первую от входа. По словам Гандельмана, в нее, как правило, заходит меньше всего людей, из-за чего в этой кабинке чище всего. «Все боятся, что тут рядом раковина, кто-нибудь услышит, какие-то звуки. Люди обычно забиваются в самую крайнюю», — подтвердила Малышева слова коллеги.

Перед тем как садиться на унитаз, врачи призвали осмотреть его ободок и проверить, насколько он чистый. Кроме того, Малышева посоветовала оторвать первые 10 сантиметров туалетной бумаги и не использовать ее в гигиенических целях, так как именно на них скапливается много бактерий. Наконец, после того, как человек справил нужду и захотел за собой смыть, необходимо закрыть крышку унитаза, чтобы защитить окружающее пространство от туалетных брызг.

Продеус добавил, что после выхода из кабинки необходимо вымыть руки. При этом кран он предложил открыть с помощью салфетки. Вытирать вымытые руки иммунолог призвал полотенцем.

Ранее Малышева назвала три правила при уборке туалета. Она, среди прочего, порекомендовала мыть ручки двери при входе в уборную, а также протирать кнопки слива унитаза.