Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
20:00, 28 мая 2026Спорт

Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Египтом

Кисляк и Батраков выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Египтом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России по футболу в своем Telegram-канале объявила стартовый состав на товарищеский матч против национальной команды Египта.

Место в воротах займет Станислав Агкацев, в защите сыграют Илья Вахания, Игорь Дивеев (капитан), Александр Сильянов и Данил Круговой, в полузащите выйдут Матвей Кисляк, Иван Обляков, Алексей Батраков, Антон Миранчук, Максим Глушенков, а место на острие атаки займет Иван Сергеев.

Встреча пройдет в четверг, 28 мая, в Каире. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина не допускается до участия в международных соревнованиях, поэтому играет только в товарищеских матчах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна реакция США на срочное письмо Зеленского Трампу

    Потолок квартиры обрушился на головы россиян

    «ВКонтакте» обновилась

    Матерацци извинился за поездку на финал Кубка России в Москву

    Уехавшая из России 59-летняя Лазарева нашла себе секс-терапевта

    Россиянам пообещали облегчение ипотечного бремени

    В центре российского города появился бюст Героя России и ДНР

    Зеленский намекнул на «палки в колеса» Украины от Запада

    Бьянка Цензори в кожаном микротопе попала в объективы папарацци

    Температура в Подмосковье опустится до минусовых отметок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok