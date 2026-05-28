Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Египтом

Кисляк и Батраков выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Египтом

Сборная России по футболу в своем Telegram-канале объявила стартовый состав на товарищеский матч против национальной команды Египта.

Место в воротах займет Станислав Агкацев, в защите сыграют Илья Вахания, Игорь Дивеев (капитан), Александр Сильянов и Данил Круговой, в полузащите выйдут Матвей Кисляк, Иван Обляков, Алексей Батраков, Антон Миранчук, Максим Глушенков, а место на острие атаки займет Иван Сергеев.

Встреча пройдет в четверг, 28 мая, в Каире. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина не допускается до участия в международных соревнованиях, поэтому играет только в товарищеских матчах.