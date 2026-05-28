Россиянам пообещали облегчение ипотечного бремени

20:41, 28 мая 2026

Девелопер Ханнанова: Рост зарплат облегчит ипотечное бремя россиян
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Платеж по кредиту на жилье, который при оформлении может показаться тяжелым, через три года может занимать всего 25 процентов семейного бюджета из-за роста зарплат. Облегчение ипотечного бремени пообещала россиянам вице-президент по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова, пишет «Газета.ru».

По словам эксперта, семьи отказываются от комфортных квартир из-за того, что смотрят только на свой текущий доход.

«Люди оценивают ипотеку так, будто их доход никогда не изменится. Но ипотечный платеж фиксируется в номинале, а зарплаты растут, из-за этого через несколько лет кредит начинает ощущаться совершенно иначе», — заявила Ханнанова.

Эксперт отметила, что с 2015 года зарплаты в Москве выросли в среднем в 2,35 раза — на 135 процентов. А накопленная инфляция за тот же период составила 100 процентов — то есть реальная покупательная способность среднего москвича все равно увеличилась примерно на треть. При этом платеж по ипотеке, которую оформили пять или десять лет назад, никак не идексировался.

Ранее председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал россиян молиться при покупке жилья.

