Россиянин пострадал при атаке БПЛА по грузовику

Под Белгородом при ударе украинского БПЛА по грузовику пострадал мужчина

В Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по грузовику, в результате пострадал мужчина. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

«В районе поселка Комсомольский в результате удара дрона по грузовому автомобилю мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшему оказали помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жительницу белгородского села Зиборовка, сажавшую картошку в огороде. Женщина получила тяжелое ранение в руку.