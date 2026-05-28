На видео попал момент уничтожения НРТК ВСУ российским дроноводом

Опубликованы кадры эпичного уничтожения НРТК ВСУ российским дроноводом

Опубликованы кадры боевой работы оператора беспилотного летательного аппарата из состава группировки войск «Южная». Видео разместил Telegram-канал «Южный фронт».

На видео запечатлен момент уничтожения наземного робототехнического комплекса (НРТК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате точного удара дрона цель была поражена. Детали о месте и времени проведения операции не раскрываются.

До этого были опубликованы кадры боевой работы подразделений беспилотной авиации 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск. В ходе свободной охоты операторы выявили укрытие, в котором находился личный состав 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ на константиновском направлении.