Политик Мема: Мирное соглашение по Украине требует отставки некоторых лидеров стран ЕС

Любое потенциальное мирное соглашение об окончании украинского конфликта потребует отставки ряда лидеров Европейского союза, которые являются «подстрекателями». Об этом рассказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Любое мирное соглашение по Украине потребует отставки некоторых лидеров ЕС. Это абсолютная необходимость, эти люди, подпитываемые антироссийской риторикой, напрямую финансировали войну и причинили ущерб своим поведением», — подчеркнул он.

По мнению финского политика, эти европейские лидеры после мирных переговоров могут снова принять меры по перевооружению ЕС и стать зачинщиками более масштабного конфликта.

Ранее сообщалось, что помогающая Украине Швеция и другие союзники по НАТО могут начать войну с Россией в 2027 году. С таким заявлением выступил Армандо Мема. По его словам, Швеция поставит Украине около 36 истребителей к следующему году. Это означает более глубокое вовлечение Швеции в войну на Украине. Как отметил Мема, согласно условиям договора альянса, «Швеция может вступить в прямую войну с Россией уже в следующем году».