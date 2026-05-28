Любое потенциальное мирное соглашение об окончании украинского конфликта потребует отставки ряда лидеров Европейского союза, которые являются «подстрекателями». Об этом рассказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.
«Любое мирное соглашение по Украине потребует отставки некоторых лидеров ЕС. Это абсолютная необходимость, эти люди, подпитываемые антироссийской риторикой, напрямую финансировали войну и причинили ущерб своим поведением», — подчеркнул он.
По мнению финского политика, эти европейские лидеры после мирных переговоров могут снова принять меры по перевооружению ЕС и стать зачинщиками более масштабного конфликта.
Ранее сообщалось, что помогающая Украине Швеция и другие союзники по НАТО могут начать войну с Россией в 2027 году. С таким заявлением выступил Армандо Мема. По его словам, Швеция поставит Украине около 36 истребителей к следующему году. Это означает более глубокое вовлечение Швеции в войну на Украине. Как отметил Мема, согласно условиям договора альянса, «Швеция может вступить в прямую войну с Россией уже в следующем году».