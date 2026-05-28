Стала известна реакция США на срочное письмо Зеленского Трампу

РИА Новости: Ни Трамп, ни Конгресс США не ответили на письмо Зеленского

Президент США Дональд Трамп и Конгресс США не отреагировали публично на письмо украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот выразил недовольство из-за острой нехватки средств для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, ни представители Белого дома, ни партийное руководство в Капитолии не ответили на соответствующее послание.

«В частности, в социальных сетях спикера Палаты представителей Майка Джонсона, а также членов обоих комитетов по иностранным делам нет никаких упоминаний о нем», — подчеркнули авторы материала.

Кроме того, журналисты американского телеканала NBC News также обратили внимание на то, что США пока не отреагировали на обращение Зеленского.

Ранее Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).