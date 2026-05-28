Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:18, 28 мая 2026Из жизни

Экс-сотрудник ЦРУ украл 300 слитков золота под одним предлогом

WP: Экс-сотрудник ЦРУ украл 300 золотых слитков и 35 люксовых часов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Экс-сотрудник ЦРУ украл 300 золотых слитков под предлогом «служебной необходимости». Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы и источники.

Дэвида Раша обвинили в краже государственных средств. У него дома обнаружили около 300 золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов, 2 миллиона долларов наличными и 35 люксовых часов.

Как указано, Раш во время своей работы в ЦРУ регулярно запрашивал у руководства крупные суммы в иностранной валюте и десятки миллионов долларов в золотых слитках. Он утверждал, что данные активы необходимы ему для покрытия «служебных расходов».

«18 мая федеральные агенты обыскали дом Раша и изъяли около 300 золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов… Агенты также изъяли около 2 миллионов долларов наличными и 35 люксовых часов», — говорится в статье.

Также выяснилось, что Раш годами фабриковал свою биографию для продвижения по службе. Он утверждал, что был боевым пилотом ВМС США. Однако проверка показала, что у него нет даже базовой лицензии пилота гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Торонто украли золотые слитки на сумму около 15 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей). Груз золота был похищен 17 апреля из Международного аэропорта имени Лестера Б. Пирсона. Воры успели сделать это до того, как слитки перевезли в безопасное место для хранения.

Расследующий кражу инспектор сообщил, что золото исчезло вскоре после разгрузки самолета. Правоохранители не исключили, что его уже переправили в другую страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна реакция США на срочное письмо Зеленского Трампу

    На видео попал момент уничтожения НРТК ВСУ российским дроноводом

    Больше десяти человек и два танкера вывели из под санкций США против России

    Разгром украинского ПУ БПЛА попал на видео

    На Западе предрекли войну между Россией и НАТО

    В США обратились к Ирану с грозным сообщением

    Российский режиссер рассказал о жизни в общежитии с Кологривым

    Военкоры сообщили о продвижении Российской армии в Константиновке

    Заслуженный летчик России назвал цели удара по аэродрому в Староконстантинове

    Ирина Шейк в откровенном виде снялась для бренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok