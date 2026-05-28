Журналист Фази: Вероятность войны между Россией и НАТО достигла максимальной точки

Итальянский журналист Томас Фази заявил, что вероятность полномасштабного военного конфликта между Россией и НАТО из-за провокаций со стороны Европы достигла максимальной точки. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, западные лидеры считают, что Россия продолжит терпеть провокации, не отвечая тем же. «Но каждая неделя, проходящая без дипломатического выхода из конфликта, приближает нас к моменту, когда это предположение будет подвергнуто испытанию», — отметил журналист.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что провокации против России превратили Прибалтику в самое опасное место в мире. По словам эксперта, русофобия прибалтийских стран вкупе с ситуацией на Украине, разговорами немецких властей о ремилитаризации и «странным руководством» Франции и Великобритании составляет «идеальный рецепт колоссальной катастрофы».