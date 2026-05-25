В США назвали самое опасное место на планете

07:08, 25 мая 2026

Сакс: Провокации против России сделали Прибалтику самым опасным местом в мире
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Провокации против России превратили Прибалтику в самое опасное место в мире. Такое мнение высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

«Прибалтийские страны сейчас, пожалуй, самое опасное место на планете. <…> Там буквально требуют войны, мести, ненависти к России», — сказал он.

По словам эксперта, русофобия прибалтийских стран вкупе с ситуацией на Украине, разговорами немецких властей о ремилитаризации и «странным руководством» Франции и Великобритании составляет «идеальный рецепт колоссальный катастрофы».

При этом, как полагает Сакс, Украина попытается спровоцировать эскалацию в Европе, поскольку видит в ней свой лучший шанс на победу. Он пояснил, что Киев не в состоянии в одиночку воевать с Россией, поэтому он рассчитывает вовлечь европейские страны в конфликт.

«А если Европа вступит в войну, то, как, видимо, думают украинцы, США вступят в войну вместе с Европой. Я не знаю, что у них в голове», — заключил профессор.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что страны Прибалтики могут не рассчитывать на помощь США, если они продолжат устраивать провокации против России.

