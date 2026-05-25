07:31, 25 мая 2026

Россиянин описал Данию словами «автомобиль считается роскошью»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Asger Korsgaard Jensen / Reuters

Российский тревел-блогер описал Данию словами «автомобиль считается роскошью». Об этом и других недостатках жизни в скандинавской стране он написал в личном блоге «Самый главный путешественник» на платформе «Дзен».

Климат в стране он описал как суровый и удручающий. «Многие думают, что холод нас с вами не испугает, людей из России. Но проблема тут не только в температуре. Главная сложность — это темнота. Постоянная. Тягучая», — пишет тревел-блогер. Также он рассказал, что в Дании низкое качество жилья и найти его сложно. К тому же хозяева могут попросить залог в размере дух или трех месячных оплат, а также обновить ремонт за счет съемщика.

Также соотечественник отметил высокие цены на все, даже за просмотр телевизора. «За телевизионные каналы нужно платить отдельно. Существуют специальные службы, которые ездят с радарами и проверяют, используете ли вы телевизор. Представьте себе картину. К вам приходят и говорят: "Здравствуйте. А почему вы не платите?"», — пишет автор блога.

Помимо этого, среди минусов страны он выделил неразвитый сервис, невысокий уровень медицины и стукачество, которое является нормой в датском обществе. Кроме того, россиянин отметил, что в стране достаточно скучно жить, а также владение автомобилем у датчан считается роскошью.

Ранее российский тревел-блогер описал службу в Дании словами «девушки делят душ и сон с мужиками». Он пояснил, что с 2026 года все датчанки проходят жеребьевку и призываются в армию.

