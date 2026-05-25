Российскую пенсионерку наказали за разбившегося об дерево внука

Во Владивостоке россиянку осудили за разбившегося на тюбинге внука

Во Владивостоке российскую пенсионерку приговорили к полутора годам ограничения свободы из-за причинения смерти по неосторожности. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, жительница Владивостока пошла гулять с пятилетним ребенком. Двоюродный внук, катаясь на тюбинге, съехал с горы и врезался в дерево. ЧП привело к тяжелой травме головы. Попытки медиков спасти мальчику жизнь не увенчались успехом — он скончался в карете скорой помощи.

