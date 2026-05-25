09:03, 25 мая 2026

Раскрыта важная для пользователей Windows дата

Noteboockcheck: 24 июня у пользователей Windows истечет сертификат Secure Boot
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Журналисты издания Noteboockcheck напомнили, что 24 июня 2026 года истекает срок сертификата для операционных систем (ОС) Windows. Материал опубликован на сайте медиа.

Сертификаты Secure Boot необходимы для проверки EFI-приложений, они являются важной частью безопасности ОС. Без них Windows будет подвержена опасным атакам на уровне загрузки системы. Журналисты заявили, что прежний выданный в 2011 году для пользователей Windows сертификат Secure Boot истекает 24 июня 2026 года — эту дату они назвали очень важной для владельцев компьютеров.

Специалисты раскрыли информацию о том, что без актуального сертификата ОС будет работать по-прежнему, однако она станет уязвимой для крайне опасных атак загрузочного уровня. В материале говорится, что для Windows 11 обновление сертификата происходит автоматически — скорее всего, большая часть пользователей уже получила его. Однако пользователи устаревшей Windows 10, если они не участвуют в программе расширенных обновлений, останутся без обновления.

Чтобы проверить актуальность сертификата, нужно найти в настройках ОС раздел «Безопасность Windows», открыть «Безопасность устройства» и выбрать пункт Secure boot. Там можно будет увидеть индикатор статуса: если сертификат актуальный, то индикатор будет зеленым, если нет — желтым или красным.

Ранее Microsoft нашла в установленном в Windows антивирусе две критические уязвимости. Компания выпустила патчи и призвала пользователей срочно установить обновление.

