Путешествия
09:49, 25 мая 2026Путешествия

Пассажир положил пауэрбанк в багажный отсек самолета и сорвал рейс

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: LesdaMore / Shutterstock / Fotodom

Пассажир самолета авиакомпании EasyJet сорвал перелет из Египта в Великобританию, признавшись в провозе пауэрбанка в багажном отсеке. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел на рейсе из Хургады в Лондон. Во время пятичасового полета мужчина рассказал бортпроводникам, что положил свое портативное зарядное устройство в багаж, а не в ручную кладь. Он также уточнил, что пауэрбанк все это время работал, заряжая устройство. Члены экипажа рассказали об этом командиру воздушного судна, и тот, чтобы обезопасить полет, запросил срочную посадку по пути следования.

Летевший в Британию лайнер сел в аэропорту Рима, Италия. При этом рабочее время сотрудников экипажа закончилось, а авиаперевозчик не смог найти замену персоналу и был вынужден отложить рейс. Пассажирам предложили размещение на ночь в отеле. Представитель EasyJet добавил, что некоторые клиенты решили переночевать в аэропорту, им были предоставлены ваучеры на напитки.

Ранее в Минтрансе России рассказали о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь будет разрешено провозить аккумуляторы до 100 ватт-часов от 100 до 160 ватт-часов — при согласовании с авиакомпанией. А аккумуляторы емкостью свыше 160 ватт-часов брать с собой теперь запрещено.

