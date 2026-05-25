10:05, 25 мая 2026Мир

«Не так уж сильно отличается от старого». В ЕС разочаровались в новом премьере Венгрии из-за его слов о России

Die Weltwoche: ЕС разочаровался в Мадьяре из-за его позиции в отношении РФ
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Руководство Европейского союза (ЕС) разочаровалось в новом премьер-министре Венгрии Петере Мадьяре из-за слов политика о России. Об этом пишет Die Weltwoche.

«К высокопоставленным чиновникам ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого», — говорится в материале. Отмечается, что Мадьяр является не просто исполнителем директив Брюсселя.

Он не европродукция, как бывший председатель Европейского совета Дональд Туск, успешно обосновавшийся в Варшаве

Die Weltwoche

Отношение Мадьяра к России стало поводом для недовольства

Уточняется, что поводом для разочарования европейских политиков стало отсутствие русофобской позиции у нового премьера Венгрии. Политик заявил, что, несмотря на уход его предшественника Виктора Орбана, Венгрии придется иметь дело с Россией.

Мы победили Орбана, но это не изменило географию; Россия останется там, где она есть

Петер Мадьярпремьер-министр Венгрии
Фото: John Thys / Pool / Reuters

В частности, по мнению политика, после завершения российско-украинского конфликта европейские страны вновь начнут закупать газ из России. По его словам, это продиктовано стоимостью углеводородов и географическим положением РФ.

Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии

Петер Мадьярпремьер-министр Венгрии

Мадьяр также отметил, что американский сжиженный природный газ, перекачиваемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, стоит намного дороже, чем импортируемый из России. Своей задачей он видит «достижение максимально возможной диверсификации наших источников энергии с особым акцентом на обеспечение надежности поставок».

Я просто хочу не только стабильности поставок, но и более низких цен

Петер Мадьярпремьер-министр Венгрии

Реакция на слова нового премьера Венгрии вызвала возмущение на Западе

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер счел лицемерием реакцию Евросоюза на слова Мадьяра о российских энергоносителях. Он напомнил, что его предшественника за такие заявления критиковали, называя «агентом Кремля».

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Фото: Lisi Niesner / Reuters

«Когда об этом говорил Орбан, возмущение не знало границ. Его называли "агентом Кремля", обвиняли в "разрушении единства Запада" и "пророссийской риторике". Когда же подобное заявляет новый венгерский лидер, это воспринимается как "предвестник политического реализма, который все сильнее распространяется в Европе"», — написал он.

По словам Миллера, в Европе начали осознавать, что бизнес работает благодаря энергии, а не моральному духу. При этом расходы на энергоносители увеличиваются вопреки словам политических лидеров.

