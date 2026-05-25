10:34, 25 мая 2026

Россиянам объяснили желание долго сидеть в телефоне по ночам

Психолог Морозова: Прокрастинация сна возникает из-за высокого уровня стресса
Илья Пятыго

Прокрастинация сна — распространенное явление, при котором человек сознательно оттягивает момент засыпания, несмотря на усталость, отдавая предпочтение использованию соцсетей или просмотру сериалов, заявила психолог Кристина Морозова. В разговоре с «Лентой.ру» она вместе с категорийным менеджером по матрасам ORMATEK Олесей Солодковой объяснила, почему у россиян возникает такое желание.

По словам Морозовой, сидение в телефоне приводит к выбросу дофамина, который считается гормоном счастья. Именно из-за него формируется привычка использовать по ночам гаджеты в ущерб сну. Другими причинами такого поведения специалистка назвала нехватку времени на себя в течение дня, высокий уровень стресса и тревоги. В этих случаях человек пытается добрать положительные эмоции и снизить напряжение благодаря вечерним отвлекающим занятиям, пояснила она.

Еще одним важным фактором является ассоциирование сна с физическим дискомфортом, добавила Солодкова. Это происходит из-за неправильно подобранной подушки или матраса. «Когда человек долго ворочается и ищет удобное положение, то это часто говорит о том, что матрас или подушка не дают нужной поддержки. Тело не может расслабиться, потому что шея и позвоночник находятся в неправильном положении, мышцы напряжены, а на отдельные участки приходится избыточное давление», — отметила эксперт.

Ранее сомнолог Александр Казаченко перечислил простые способы борьбы с бессонницей. Так, он посоветовал отказаться от тяжелого и жирного ужина.

